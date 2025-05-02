9 شهداء في قصف الاحتلال منزلين شمال ووسط قطاع غزة

وطن: استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أراضٍ زراعية غرب بلدة بيت لاهيا، كما استهدفت طائرات استطلاع من نوع "كواد كابتر" مناطق في حي الزيتون وحي التركمان شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل المواطن خليل أبو زينة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين هم: خليل أبو زينة، وزوجته نعمة، وأحمد أبو زينة، وإسلام دهبش، والمسنة هدى فايد، إلى جانب شهيدين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات.

وفي خان يونس، شنت طائرة مروحية للاحتلال غارة استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ ناصر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة ورضيع. كما أصيبت أم وطفلان جراء غارة استهدفت منزلا في منطقة الشحايدة شرق بلدة عبسان الكبيرة،

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلا آخر في أطراف حي المنارة جنوب خان يونس.

وفي رفح، فجّرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في منطقة مصبح شمال المدينة، في إطار عدوان متواصل يستهدف تدمير البنية التحتية وتشريد السكان.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 38 شهيدا، 9 بينهم منذ فجر اليوم.