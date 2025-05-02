"الديمقراطية" تنعى الشهيد علاء خضير

وطن: نعت الجبهة الديمقراطية الشهيد علاء شوكت خصير 29 عاما الذي استشهد أمس خلال مواجهات بين شباب بلدة بيتا المحاصرة منذ أول أمس وقوات الإحتلال، أثناء اقتحامها للبلدة بعشرات الآليات العسكرية وتعرضها لحملة تنكيل وتدمير للمتلكات وإغلاق كافة مداخلها، بعد أن تعرّض جيش الإحتلال إلى كمين وتفجير في مجموعة جنود مما أدى إلى إصابة في صفوف جيش الإحتلال.

وقالت الجبهة في بيان وصل لوطن نسةخة عنه "ونحن نزف الرفيق علاء الذي التحق بشهداء الجبهة والمقاومة والشعب الفلسطيني، وبشهداء بيتا الذين ارتقوا وهم يواجهون الاستيطان والمستوطنين في جبل صبيح، هذه القافلة من الشهداء الذي يعبدون بدمائهم الزكية طريق الحرية والإستقلال، والذين يؤكدون أن مقاومة الإحتلال بكل الأشكال المتاحة، هو الخيار الأوحد أمام شعبنا في التصدي لمخططات حكومة دولة الإحتلال الفاشية في الضم وحسم الصراع مع شعبنا، وحرب الإبادة التي بشنها الإحتلال في غزة والضفة."

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتقديم أحر مشاعر المواساة الممزوجة بالفخر لذوي الشهيد الرفيق ورفاقة وأصدقائه وأهالي بيتا ، وبالتأكيد على أن الرد على جرائم الاحتلال يكون بتصعيد الاشتباك في كل نقاط التماس مع جيش الإحتلال ومستوطنيه ، وبتوسيع رقعة المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية المحتلة، وبتوحّد المقاومين في الميدان، وبهذا فقط نفي بالعهد وبالسير على خطاهم، فالإحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.