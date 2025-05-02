القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية قرب حيفا

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية انها نفذت صباح اليوم عملية عسكرية، استهدفت فيها قاعدة "رامات دافيد" الجوية شرقي منطقة حيفا المحتلة

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية يحيى سريع ان العملية نفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" وصل هدفه بنجاح، وان منظومات الاحتلال فشلت في اعتراض الصاروخ.

ووجه سريع تحية للمقاومين في قطاع غزة وعملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا "نحن معهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار".