"السفينة تغرق" .. هجوم إسرائيلي يستهدف سفينة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة

وطن: تعرضت إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بالطائرات المسيّرة قرب مالطا، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وكانت السفينة "الضّمير" قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدفها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.

وقال متحدث باسم أسطول الحرية أنه بينما كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بعد عشرات الأميال من مالطا، جرى استهدافها بطائرتين مسيّرتين ضربت إحداهما جهاز توليد الكهرباء مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها، دون وقوع ضحايا.

ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن تحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة أن سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم تغرق الآن.

وأرسلت السفينة إشارة استغاثة، ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة.

وقالت ياسمين أكار، المسؤولة الإعلامية للتحالف : "هناك ثقب في السفينة الآن وهي تغرق".

وأضافت أكار أن السفينة "أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا"، وأن "قاربا صغيرا" من جنوب قبرص قد أرسل للمساعدة. وتابعت أنها تمكنت من الاتصال بأفراد الطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة.

وقالت أكار: "سفينتنا تبعد حاليا 17 كيلومترا عن سواحل مالطا في المياه الدولية، وقد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرتين"، مشيرة إلى أن المولدات الكهربائية في مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح.

وأضافت: "هذه المولدات لا توفر الكهرباء اللازمة للسفينة حاليا"، موضحة أن التحالف لم يتمكن من الاتصال بالسفينة المشتعلة.

وتظهر مواقع تتبع حركة السفن أن السفينة "كونشينس" ترفع علم بالاو، وكانت متوقفة قبالة الساحل الشرقي لمالطا صباح الجمعة.

ويصف تحالف "أسطول الحرية" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شبكة دولية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير عنيفة.