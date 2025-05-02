قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا في مخيم بلاطة

رام الله - وطن: حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا على مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

وافادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار وإطلاق نار داخل منزل يحاصره الاحتلال في مخيم بلاطة .

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال تحتجز شابًا خلال مداهمتها أحد المنازل في شارع القدس .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل هناك، ثم تبعها تعزيزات من آليات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج المخيم.