قناة عبرية تفضح نتنياهو: تصريحاته كاذبة بشأن حرائق جبال القدس

وطن: فضحت قناة عبرية، الخميس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأكدت أن تصريحاته بشأن أسباب اندلاع حرائق جبال القدس وتوسعها كاذبة، مشيرة إلى أن "التقديرات تفيد بأنها بسبب الإهمال".

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن "الحرائق المركزية في جبال القدس، خلافا لما قاله نتنياهو، لم تُشعل عمدا، والتقديرات تفيد بأنها بسبب الإهمال"، منوهة إلى أنه "لا علاقة للأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم بالحرائق في محيط القدس".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق، أنه جرى اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق في القدس، أحدهم تم ضبطه متلبسا.

وذكر نتنياهو أن "قوات الأمن تحتجز 18 مشتبها بإشعالهم الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود".

لكن قوات الاحتلال ردت على تصريحات نتنياهو بالنفي، وقالت إنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشهبة إشعال النيران في القدس".

وتسببت الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات والمزارع في القدس المحتلة وتل أبيب، ووصلت إلى الأغوار، في أزمة سياسية داخل أوساط الاحتلال.

وانتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، وتوقعت هيئة الأرصاد العبرية استمرار انتشار النيران بسبب الرياح.

وحسب تقديرات أولية لـ"الصندوق القومي اليهودي"، التهمت النيران قرابة 20 ألف دونم، من المناطق الحرجية والغابات والمزارع وحقوق القمح، فضلا الخسائر في السيارات التي اشتعلت جراء محاصرتها على الطرق السريعة.