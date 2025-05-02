منظمة الصحة العالمية تندد بتقاعس العالم حيال "فظاعة" الوضع في غزة

وطن: استنكرت منظمة الصحة العالمية الوضع المرعب في غزة، وعبر أحد كبار مسؤوليها عن غضبه لسماح العالم باستمرار هذه "الفظاعة".

وقال نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مايك رايان خلال مؤتمر صحافي “علينا أن نسأل أنفسنا: أي كمية من الدم كافية لتحقيق الأهداف السياسية لكلا الجانبين؟”.

وأضاف "نحن نحطم أجساد وعقول أطفال غزة. نحن نجوِّع أطفال غزة، لأننا إذا لم نتحرك، فسنكون متواطئين فيما يحدث أمام أعيننا".

ويصادف الجمعة مرور شهرين على الحصار الشامل الذي يفرضه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

منذ الثاني من آذار/مارس، لم يُسمح بدخول أي سلع تجارية أو مساعدات إنسانية إلى القطاع، في محاولة من سلطات الاحتلال لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الاسرى .

ومنذ فرض الحصار، تدين الأمم المتحدة الكارثة الإنسانية والصحية وخطر المجاعة الذي يهدد 2,4 مليون نسمة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي قبل أيام قليلة أنه “استنفد كافة مخزوناته”.

ودعت فرنسا الأربعاء إسرائيل مجددا إلى رفع الحصار “بدون تأخير”.

وقال الدكتور رايان “نشاهد هذا يحدث أمام أعيننا، ولا نفعل شيئا. كطبيب، أشعر بالغضب من نفسي لعدم بذلي جهدا كافيا”.