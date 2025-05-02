جيش الاحتلال يشن غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري

وطن: شن جيش الاحتلال غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في العاصمة، دمشق، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الجوية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في العاصمة، دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من الطائفة الدرزية في جنوبي سورية.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن "إسرائيل هاجمت، الليلة، بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. هذه رسالة واضحة للنظام السوري".

وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانتشار قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للطائفة الدرزية".

وأضاف مكتب نتنياهو في البيان أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات جنوب دمشق وأي تهديد يطال الطائفة الدرزية"، في إشارة إلى التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

ولفت إلى أن الهجوم جاء في إطار سياسة الردع لمنع ما وصفه بـ"التموضع العسكري المهدد".