شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا شرق خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة أبو دقة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزل عائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة بعدة صواريخ، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة قيزان النجار، جنوب مدينة خان يونس.

يُشار إلى أن مناطق متفرقة من قطاع غزة تتعرض منذ ساعات صباح اليوم لقصف مكثف، أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات، وتدمير منازل وممتلكات المواطنين.