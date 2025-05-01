استشهاد الشاب علاء خضير برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

وطن: استشهد، مساء اليوم الخميس، الشاب علاء شوكت أحمد خضير إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيتا بمنطقة الصدر، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب علاء خضير (29 عاماً) برصاص الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.