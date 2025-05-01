كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ضد قوة للاحتلال غرب رفح

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن العملية نُفّذت عصر يوم الجمعة الموافق 27 أبريل 2025، حيث تمكن مقاومونا من استدراج قوة للاحتلال مؤللة تتكون من أربع آليات عسكرية من نوع "همر" وشاحنة من نوع "أموليسيا"، إلى كمين محكم.

وأضاف البيان أن القوة المستهدفة تم ضربها بعدد من عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي"، أعقبها اشتباك مباشر من نقطة صفر نفذه عدد من المقاومين، ما أدى إلى وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأكدت الكتائب أن عناصرها عادوا من خطوط القتال بعد تنفيذ المهمة بنجاح، مشددة على أن عملياتها ضد قوات الاحتلال مستمرة حتى زوال العدوان على القطاع.