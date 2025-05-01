الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف، اليوم الخميس، أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها، وهي تشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".

بدوره، حذّر المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ مايكل راين، من أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم.

وقال راين في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم، نحن نجوع أطفال غزة، نحن متواطئون"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف "بصفتي طبيبًا، أنا غاضب، هذا لا يُحتمل، المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيار المناعة"، منوهًا إلى أن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لدى النساء والأطفال تزايدت.