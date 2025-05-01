استشهاد طفلة بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وطن: استشهدت طفلة، مساء اليوم الخميس، وأصيب مواطنان بجروح، في قصف إسرائيلي، على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة قليبو شمال مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد طفلة، وإصابة مواطنين اثنين بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح شرق مدينة غزة، وشن الطيران الحربي غارة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.