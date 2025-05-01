مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن المساعدات لقطاع غزة

وطن: دعا وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "رفع الحصار عن قطاع عزة لدخول المساعدات كون منعها يُجوع المدنيين، ويتركهم دون دعم طبي أساسي، ويجردهم من أملهم، ويفرض عليهم عقابا جماعيا قاسيا".

وذكر فليتشر في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قبل شهرين قرارًا متعمدًا بمنع وصول جميع المساعدات إلى غزة، "ووقف جهودنا لإنقاذ الناجين من هجومها العسكري" مشددًا على أن القانون الدولي قاطعٌ لا لبس فيه، قائلًا: "منع المساعدات يقتل".

وأضاف: "بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل السماح بدخول الدعم الإنساني، ويجب ألا ينبغي أبدًا أن تكون المساعدات، وأرواح المدنيين التي تنقذها، ورقة مساومة".

وشدد فليتشر على أن الهيئات الإنسانية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، ومؤمنة بأن جميع المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة، مؤكدًا أن العاملين يظلون مستعدين لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، رغم المخاطر.

ووجه فليتشر كلامه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن لا يزال قادرًا على إقناعها، "نقول مجددًا ارفعوا هذا الإغلاق القاسي، ودعوا العاملين في المجال الإنساني ينقذون الأرواح".

وقال المسؤول الأممي: "أما المدنيون الذين تُركوا دون حماية، فلا اعتذار يكفي، لكنني آسف حقًا لعجزنا عن حث المجتمع الدولي على منع هذا الظلم".