الحوثي: صمود غزة مفاجئ للاحتلال.. والمقاومة اللبنانية تردع "إسرائيل"

وطن: أكّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، أنّ صمود المجاهدين في غزة "عظيم وعملياتهم شكّلت مفاجأة للعدو وضربت استراتيجيته"، مشيداً بدور المقاومة اللبنانية في ردع "إسرائيل"، ومؤكداً أنّ العدوان الأميركي على اليمن جزء من المعركة ضدّ الأمة.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لـ "الصرخة"، أشار الحوثي إلى أن العدوان الأميركي على اليمن، هو العدوان المساند للعدو الإسرائيلي وجزء من المعركة القائمة بيننا وبينه.

واعتبر أنّ ما تقوم به الولايات المتحدة و"إسرائيل" من عدوان، يأتي في إطار استهداف شامل لتنفيذ المخطط الصهيوني ضدّ الأمة الإسلامية.

كما شدّد الحوثي على أن المقاومة في لبنان، لا تزال تمثّل الردع الحقيقي للعدو الإسرائيلي، ولولا وجودها لاجتاحت "إسرائيل" لبنان، مؤكداً وقوف اليمن إلى جانب المقاومة اللبنانية في مواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان.

وأشار الحوثي إلى أن العدوان الإجرامي الفظيع بحق الأسرى في غزة، ينطبق عليه وصف الإبادة الجماعية، منتقداً حالة الأمة "المخزية"، حيث لا تستطيع 57 دولة إدخال رغيف خبز أو علبة من الحليب إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، حذر الحوثي من أن الأميركيين، يريدون انتهاك قناة السويس التي هي حق لمصر، معتبراً أن هذه الخطوة قد تتبعها خطوات أخرى قد تقدم عليها "إسرائيل".

وأكد أنّ ما تقوم به الولايات المتحدة و"إسرائيل" من عدوان، هو في إطار استهداف شامل لتنفيذ المخطط الصهيوني ضد الأمة الإسلامية، وأن هجمة الأعداء على أمتنا الإسلامية تستهدف دورها وثرواتها وموقعها الجغرافي.

وشدّد على ضرورة اتخاذ موقف لمواجهة هذا المخطط، لأن البديل هو ترسيخ الهزيمة النفسية.

كما شدّد على أنّ تحريك الأمة ضدّ بعضها، يخدم الأميركي والإسرائيلي ويخفّف عليه الكثير، لافتاً إلى أنّ العدو يحرّك فئات من هذه الأمة "لتقاتل معه في تنفيذ مخططات تدميرية وتمزيقها من الداخل تحت عناوين مناطقية، مذهبية، وغير ذلك".