3 شهداء بينهم طفل في قصف مسيرات الاحتلال على دير البلح وغزة

وطن: استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي من طائرات مسيرة استهدفت مدينتي دير البلح، وغزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين أحدهما طفل، بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب العشرات، في غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت منزلا قرب مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا.