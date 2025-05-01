مستةطنون يحطمون خلايا شمسية ومضخات مياه في الأغوار الشمالية

وطن: حطم مستوطنون، اليوم الخميس، خلايا شمسية، ومضخات لسحب المياه لأحد المواطنين في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين حطموا خلايا شمسية، ومضخات مياه للمواطن عبد الحكيم محمود دراغمة، في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

وتعاني المنطقة منذ أشهر استهدافا واسعا من قبل المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، للخلايا الشمسية، ومضخات المياه، وشبكات ري المزروعات، التي يستخدمها المواطنون لري محاصيلهم المروية المزروعة على مئات الدونمات.