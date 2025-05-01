نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش لتوسيع العدوان على غزة

وطن: قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش بتوسيع الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يعقد بنيامين نتنياهو ظهر غد (الجمعة) جلسة تشاورية لتقييم الوضع مع كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الأمن"، قبل اجتماع الكابينيت.

وأضافت: "في ضوء الجمود في المحادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، من المتوقع أن يوافق كبار المسؤولين الدفاعيين، خلال اللقاء التشاوري على خطط لتوسيع القتال في قطاع غزة".

وتابع: "ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يناقش خطط تكثيف المناورات (العمليات) العسكرية في غزة، والموافقة عليها أيضا".

وكانت حكومة الاحتلال رفضت عرض حركة "حماس" إبرام اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.