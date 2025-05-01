الصحة في غزة: 18 شهيداً و77 إصابة خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية للعدوان تتجاوز 52 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 18 مواطناً وإصابة 77 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 52,418 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 118,091 إصابة، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم بلغت 2,326 شهيداً و6,050 إصابة، في ظل تفاقم الوضع الإنساني مع دخول العدوان شهره السابع.