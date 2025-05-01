4 شهداء في غارتين لطائرات الاحتلال على جنوبي لبنان

وطن: استشهد أربعة أشخاص، اليوم الخميس، في هجومين إسرائيليين، على جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس، أن الغارة الجوية الإسرائيلية الثانية التي استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن غارة على بلدة ميس الجبل، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، هم مواطن لبناني وسوريان، بعد استهداف مركبتهم قرب الطريق الرابط بين بلدتي ميس الجبل وبليدا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن طائرة مسيرة من سلاح الجو نفّذت العملية، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده الحدود الجنوبية للبنان منذ أشهر، في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وتوسع رقعة التوتر الإقليمي.