في مثل يوم أمس ٣٠ نيسان من عام ١٩٤٥ ، دخلت طلائع من وحدات الجيش الأحمر السوفيتي العاصمة الألمانية برلين ، وتمكّن الجنود من رفع العلم السوفيتي فوق مبنى الرايخستاغ فيها ، في لحظة تاريخية خالدة جسدت انهيار النظام النازي واقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية المدمرة في أوروبا التي سيحُتفل في ذكراها ال ٨٠ بالثامن من أيار الجاري بموسكو . لقد أصبح هذا المشهد رمزاً عالمياً لانتصار شعوب أوروبا وحركات المقاومة فيها وبالمقدمة منها شعوب الاتحاد السوفيتي وتضحياتها الهائلة في وجه الفاشية .

وفي هذا السياق، قال الكاتب الأمريكي الشهير إرنست همنغواي مؤلف رواية الشيخ والبحر ، "كل من يحب الحرية ، مدين بدَين لا يُسدد للجيش الأحمر ."

لم تكن هذه مجرد مجاملة أدبية ، بل شهادة صادقة من رجل عايش الحرب ، على الدور التاريخي للجيش الأحمر السوفيتي في دحر النازية والفاشية آنذاك . ففي الحرب العالمية الثانية، خاض السوفييت معارك دموية على الجبهة الشرقية وصولا الى برلين ، وقدموا تضحيات جسيمة تجاوزت ٢٠ مليون من الضحايا ، في سبيل صد الغزو النازي . وقد شكّلت معارك مثل ستالينغراد وليننغراد وكورسك نقطة التحول في مسار الحرب ، وكان لها دور حاسم في إنقاذ أوروبا والعالم من وحش الفاشية .

وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ، عبّر أحد وزراء الدفاع الروس ، في ما يشبه خلاصة مريرة بقوله ، "ان روسيا لا تزال تدفع حتى اليوم ثمن انتصارها على النازية."

في إشارة إلى السياسات الغربية الاستعمارية ، لا سيما الأمريكية منها ، التي سعت منذ نهاية الحرب الثانية إلى محاصرة الاتحاد السوفيتي ، ثم روسيا لاحقاً ، عبر العقوبات وتوسيع حلف الناتو وتطويق المجال الاستراتيجي الروسي وتهديد أمنه القومي من خلال حرب الوكالة التي استهدفت روسيا .

وقد أعاد كبار المسؤولين الروس تأكيد هذا المعنى في السنوات الأخيرة . ففي ديسمبر من العام الماضي ، صرح الجنرال فاليري غيراسيموف ، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية ، "أن هناك محاولات متزايدة من بعض الدول الغربية لتشويه التاريخ وإنكار دور الجيش الأحمر في هزيمة النازية ، مؤكداً أن روسيا لن تسمح بسرقة وبتزوير تلك التضحيات."

وفي السياق ذاته ، قال الرئيس فلاديمير بوتين قبل خمس سنوات في مناسبة ذكرى النصر على النازية ، "إن "العالم مدين للاتحاد السوفيتي لدوره الحاسم في دحر النازية وإنقاذ ملايين البشر ، ومن العار محاولة إنكار هذه الحقيقة أو تقزيمها ."

مقولة همنغواي ومواقف غيراسيموف وبوتين ، تشكّل خيطاً متصلاً بين التاريخ والواقع ، فبينما قد تُنسى التضحيات أو تُشوه كما يحاول الغرب فعله ، تبقى آثارها حية في الجغرافيا السياسية ، حيث لا تزال روسيا تسدد سياسياً واقتصادياً كلفة انتصارها القديم على الفاشية ، التي بدأت تطل برأسها من جديد في هذا العالم من خلال اشكال النازية الجديدة بأوروبا والحركة الصهيونية والمحافظين الجدد من اليمين الامريكي لتهدد السلم والأمن الدوليين وذلك مع تنامي تلك القوى من اليمين المتطرف الذي يتمثل بأضلاع مثلث واشنطن ، تل أبيب وبروكسل التي تسعى لمعاداة حقوق معذبو الارض ومنهم شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لمحرقة القرن ٢١ بتحالف من هؤلاء .