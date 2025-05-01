عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح شهود عيان، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ورددوا هتافات بأصوات مرتفعة أمام المصلين.

وأشار الشهود إلى أن عدد من المستوطنين أدوا ما يسمى بـ"السجود الملحمي" في باحات الأقصى، كما رفعوا أعلام دولة الاحتلال ، كما نفذوا، جولات استفزازية في باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال.