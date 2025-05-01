نقابة المهندسين تعلن نتائج انتخاباتها للدورة (2025-2028)

وطن: أعلنت لجنة الإشراف العليا على انتخابات نقابة المهندسين– مركز القدس، انتهاء الاستحقاق الانتخابي للدورة الحادية والعشرين (2025–2028).

وأكدت اللجنة فوز المهندس طارق عبد المجيد الزرو برئاسة مجلس النقابة، والمهندس عبد السلام صبري الفولة بمنصب نائب النقيب، والمهندس طارق داود عتماوي بمنصب أمين السر، والمهندس مازن حسني بركات بمنصب أمين الصندوق.

كما فاز برئاسة لجان الفروع كل من:

. المهندس رامي فيصل السيوري رئيس لجنة فرع القدس

. المهندس محمد عبد الزبيدي رئيس لجنة فرع رام الله والبيرة

. المهندس رشيد محمود عوض رئيس لجنة فرع الخليل

. المهندس يزن مصباح جبر رئيس لجنة فرع نابلس

. المهندس منجد عيسى هواش رئيس لجنة فرع بيت لحم

. المهندس خليل إسماعيل عطير رئيس لجنة فرع طولكرم

. المهندس محمود محمد عطاطرة رئيس لجنة فرع جنين

. المهندس سائد عبد الرحيم خاطر رئيس لجنة فرع قلقيلية (بالتزكية)

. المهندس إياد محمد العامر رئيس لجنة فرع طوباس

. المهندس محمد أمين فتياني رئيس لجنة فرع أريحا

. المهندس أسامة طلعت زهد رئيس لجنة فرع سلفيت