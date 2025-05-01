يقبع في عزل انفرادي في زنزانة منذ شهور .. الأسير حسن سلامة يتعرض لتعذيب ممنهج في السجون

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير حسن سلامة يتعرض لاعتداءات متكررة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط ظروف قاسية ولا إنسانية.

وأكد "إعلام الأسرى" في تصريحات صحفية، أن الأسير "سلامة" يقبع في عزل انفرادي مستمر في زنزانة سجن "مجدو" منذ شهور، ومحروم من حقوقه الأساسية.

وتعرض "سلامة" لاعتداءات جسدية خلال شهرين فقط، تنفذها وحدات القمع بهدف كسر إرادته وتحطيم جسده، وفقاً لـ"إعلام الأسرى".

وأضاف المكتب أن سياسة الإهمال الطبي والتجويع التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال أنقصت وزنه إلى 62 كغم، بينما يعاني من الجوع المزمن وتساقط في الأسنان وضعف في البصر وصداع دائم.

وتحرم إدارة سجون الاحتلال الأسير حسن سلامة من النظارة الطبية، رغم مطالباته المتكررة إلا أن طلباته البسيطة تُرفض.

وتُمارس إدارة السجون شتى أنواع التعذيب بحق الأسرى، والتي تتمثل في التعذيب، الضرب، القمع، التجويع، والجرائم الطبية، وعمليات الإرهاب النفسي والاستفزازات والإهانات بحقهم على مدار الساعة.