بعد اصابة جنديين مساء أمس .. قوات الاحتلال تفرض اغلاقا شاملا على بلدة بيتا

رام الله - وطن: شددت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس من حصارها لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

ومنذ ساعات الصباح دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة، واقتحمت مناطق متفرقة منها مدرسة وعددا من المنازل.

في غضون ذلك قالت بلدية بيتا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي فرضت اغلاقا شاملا على كافة مداخل بيتا بما فيها المدخل الرئيسي للبلدة منذ يوم أمس الاربعاء، اضافة إلى اقتحام عشرات الاليات العسكرية الإسرائيلية باقتحام البلدة وإطلاق النار على المواطنين وهم داخل منازلهم وتدمير عشرات تنكات المياه على اسطح المنازل وتدمير بنية تحتية تابعه للبلدية واقتحام عشرات المنازل والقيام بعمليات تفتيش همجية والتنكيل بالمواطنين.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مقر مدرسة بيتا الاساسية للبنات ومصادرة الكاميرات وتدمير مبنى إدارة المدرسة وإطلاق النار بشكل متعمد على خزانات المياه الخاصة بالمدرسة .

وحملت بلدية بيتا قوات الاحتلال المسؤولية عن إغلاق البلدة الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة نتجية تلف المحاصيل الزراعية التى تصل وتخرج من حسبة بيتا كما يؤثر على إمداد آلاف المواطنين بالمواد الغذائية وتعبر البلدية هذا الحصار الشامل عملية إغلاق لحسبة بيتا .

وطالبت بلدية بيتا المؤسسات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لرفع الحصار الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة وتطالب الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها.

وأُصيب جنديان من جيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار عبوة يدوية الصنع خلال اشتباك مسلح مع مقاومين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحسب ما نقلته منصات إعلامية تابعة للمستوطنين، وصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ووفقًا للمصادر العبرية، فإن قوات الاحتلال تعرّضت لإلقاء عبوة ناسفة بالقرب من بلدة حوارة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة واشتباك مسلح داخل بيتا، ما دفع الجيش إلى استقدام مركبتي إسعاف عسكريتين إلى مدخل البلدة لنقل المصابين.