الحرائق التهمت نحو 20 الف دونم من جبال القدس

رام الله - وطن: قالت وسائل اعلام عبرية ان نحو 155 فريق إطفاء لا يزالون يعملون على إطفاء بؤر حرائق القدس التي لم يتم السيطرة عليها حتى الآن.

ولفتت الى إصابة 17 إطفائياً في خلال إطفاء حرائق اندلعت في الوسط والقدس.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس، و155 طاقم إطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي لم يتم السيطرة عليه بعد..

واضافت ان تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضخمة قد تصل إلى ملايين الدولارات..

وتابعت "لا تزال التحقيقات في الحريق مستمرة، وحتى هذه المرحلة لا توجد نتائج قاطعة تشير إلى الحرق العمد. حيث اندلع حريق أمس في نفس المكان الذي اندلع فيه الحريق الأسبوع الماضي في غابة إشتاول، ومن المحتمل أن يكون اشتعالاً متجدداً."