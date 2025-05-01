دوري أبطال أوروبا: إنتر يعود من برشلونة بتعادل 3-3 ويؤجل الحسم إلى السان سيرو

وطن: فرض إنتر ميلان الإيطالي تعادلا مثيرا بثلاثة أهداف لكل فريق على مضيفه برشلونة الإسباني مساء الأربعاء، في ملعب لويس كومبانيس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة اتسمت بالإثارة والسرعة وحسمت تفاصيلها العارضة وأخطاء الدفاع.

افتتح ماركوس تورام التسجيل بعد نصف دقيقة عندما حول عرضية دنزل دمفريس بكعب قدمه، ليسجل أسرع أهداف في نصف النهائي في تاريخ المسابقة.

وضاعف دمفريس الغلة للضيوف في الدقيقة 21 بتسديدة أكروباتية مستفيدا من رأسية فرانتشيسكو أتشيربي عقب ركلة ركنية.

وأعاد لامين جمال برشلونة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 24 بتوغل من الجهة اليمنى وتسديدة ارتدت من القائم وعانقت الشباك، قبل أن يضيف فيران توريس هدف التعادل في الدقيقة 38 من تمريرة رأسية لرافينيا.



وتعرض جول كونديه لإصابة في ساقه اليسرى وغادر الملعب قبل الاستراحة، بينما خسر إنتر قائده لاوتارو مارتينيس لإصابة عضلية وحل محله الإيراني مهدي طارمي.

واستعاد الفريق الإيطالي التقدم برأسية دمفريس في الدقيقة 64 عقب ركنية نفذها هاكان تشالهان أوغلو، لكن الرد جاء سريعا بعد خمسين ثانية بتسديدة رافينيا التي ارتطمت بالعارضة وظهر الحارس يان سومر لتهز شباكه عن طريق الخطأ.

وأنقذت العارضة إنتر مرتين أخريين من كرات لامين جمال في الدقيقتين 27 و88، فيما وقف سومر بالمرصاد لتسديدة بعيدة من رافينيا في الوقت بدل الضائع.

وكرر إنتر نتيجة زيارته الأخيرة لكاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حاصدا تعادله الثاني فقط في سبع زيارات، بينما يجد برشلونة، الباحث عن أول نهائي منذ 2015، نفسه مضطرا للفوز الثلاثاء المقبل.

واعتمد مدرب برشلونة هانزي فليك على التشكيلة التي توجت بكأس الملك أمام ريال مدريد رغم استمرار غياب روبرت ليفاندوفسكي واليخاندرو بالديه للإصابة، فيما أعاد سيموني إنزاغي تورام ودمفريس إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيهما، ليصبح الهولندي أول لاعب من بلاده يسجل ويصنع في نصف النهائي منذ ويسلي شنايدر عام 2010.

وعبر دمفريس عقب اللقاء عن سعادته قائلا إن الفريق قدم عرضا جماعيا قويا أمام منافس منتشي، مؤكدا أن مواجهة جوزيبي مياتسا ستكون مجنونة وأن الجميع يطمح إلى بلوغ النهائي الأول لإنتر منذ 2010.