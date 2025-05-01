غارات أميركية جديدة على اليمن والبنتاغون يهدد إيران

وطن: أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية بأن 3 غارات أميركية استهدفت مديرية كتاف في صعدة شمالي اليمن، ومن جانبه هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران إذا ما استمرت مساعداتها للحوثيين.

وأعلنت جماعة انصار الله أمس عن عدوان أميركي استهدف بغارة جوية مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق الرسمي باسم انصار الله يحيي سريع أكد في وقت سابق أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" بطائرات مسيرة في بحر العرب.

وأضاف سريع أنهم نفذوا هجوما مزدوجا بمسيرات على أهداف في تل أبيب وعسقلان.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، اتهمت الحركة واشنطن بشن 1300 غارة جوية وقصف بحري على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت خلالها مئات المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بتلك الجرائم.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيشه بشن هجوم كبير ضد الحركة، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.