سلطات الاحتلال تمنع وفدا فرنسيا من دخول الضفة

وطن: قالت بلدية بيت لحمإ ن يلطات الاحتلال منعت، الأربعاء، دخول وفد فرنسي إلى الضفة الغربية، حيث كان من المقرر أن يزور عدة مدن ، معتبرة ذلك “تعد سافر على كافة الخطوط الحمراء”.

وذكرت البلدية، في بيان، أن الوفد الفرنسي كان يضم نحو 50 ممثلا عن الهيئات المحلية الفرنسية، ضمن إطار مبادرة “عام فلسطين 2025″، التي تنظمها “منظمة المدن المتحدة الفرنسية” بالتعاون مع “شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين”.

وأعربت البلدية، عن استنكارها لقرار الاحتلال، واصفة إياه بأنه “تعدٍ سافر على الخطوط الحمراء، وتدخل مرفوض في علاقات التعاون الدولية واللامركزية التي تربط الشعبين الفلسطيني والفرنسي”.

وأضافت أن “هذه القرارات لا تستهدف فقط تقويض المبادرات المدنية، بل تعاقب الجهات الفاعلة التي تكرّس جهودها من أجل بناء سلام دائم وعادل سيظل شرطًا للاستقرار في المنطقة”.

كما اعتبرت بلدية بيت لحم، أن منع الوفد الفرنسي “خطوة ضمن سياسة ممنهجة لعزل الشعب الفلسطيني، وعرقلة أي محاولات للحوار أو التفاهم عبر أدوات دبلوماسية سلمية”.