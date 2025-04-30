الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي

وطن: كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عن ارتفاع مقلق بنسبة 80% في عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في قطاع غزة، مقارنة بشهر آذار الماضي، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أوضح المكتب أن 92% من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون، مع أمهاتهم، على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة قد تؤثر على نموهم البدني والعقلي مدى الحياة.

كما أشار البيان إلى أن 65% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون الوصول إلى مياه شرب نظيفة، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر، ويزيد من احتمالات تفشي الأمراض.

ودعت الأمم المتحدة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وفتح المعابر أمام الإمدادات الغذائية والطبية، لتجنب كارثة صحية متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، خصوصًا الأطفال.