الجبهة الشعبية تدين العدوان الصهيوني الغادر على سوريا

وطن: دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل على الأراضي السورية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين السوريين، في جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الملطخ بدماء الأبرياء في فلسطين وسوريا وعموم المنطقة.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا العدوان لا يمكن فصله عن العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني؛ فالعدو واحد، والمشروع الصهيوني يستهدف أمتنا بأسرها، من بيروت إلى دمشق إلى غزة، في محاولةٍ يائسة لإخضاع شعوبنا وكسر إرادتها.

وشددت الجبهة على وحدة الأراضي السورية، ووحدة الشعب السوري بجميع مكوناته، ورفضها القاطع لكل المحاولات الصهيونية الرامية إلى زرع الفتنة الطائفية والمذهبية داخل النسيج الوطني السوري، من أجل تفكيكه وتشتيت قواه في خدمة مشروعه الاستعماري.

كما أكدت على أن الشعب السوري العزيز شعب موحد في الميدان والدم والمصير، يرفض كل أشكال الهيمنة، ويواصل نضاله من أجل البناء والاستقرار، وسيقدم التضحيات تلو التضحيات دفاعاً عن سيادته وكرامته.

وفي ختام بيانها، توجهت الجبهة بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وإلى الشعب السوري الشقيق، فإنها تؤكد أن الرد الحقيقي على هذا العدوان يكون بتفعيل الحوار الوطني بين مختلف أطراف الشعب السوري دفاعاً عن السيادة وإفشال المخططات المعادية.