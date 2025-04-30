الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء، مطلقة قنابل الغاز السام والصوتية، ما تسبب في حالة من التوتر دون الإبلاغ عن إصابات.

وأفاد مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من عدة مداخل، وانتشرت في مناطق البوابة، الصيفي، صبري، والجامع الكبير، حيث نفذت عمليات تفتيش ومداهمة محدودة وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتسبب الاقتحام بحالة من الذعر بين المواطنين، خاصة الأطفال والنساء، بينما أُجبر عدد من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابهم تحسبًا لتصاعد الأحداث.

يُذكر أن بلدة الخضر تشهد اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، ضمن سياسة التضييق على السكان جنوب بيت لحم، وتحديدًا في مناطق التماس.