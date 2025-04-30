اشتباكات ومواجهات عنيفة في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال

وطن: اندلعت مساء اليوم، الأربعاء، مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخيرة بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي، استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق الشبان.

وأفادت المصادر بأن اشتباكًا مسلحًا دار بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل البلدة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى استقدام مركبتي إسعاف عسكريتين إلى الموقع، في مؤشر على وقوع إصابات في صفوف جنوده.

يُشار إلى أن بلدة بيتا تُعد من نقاط التماس الساخنة في الضفة الغربية، وتشهد اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال تتخللها مواجهات مع المواطنين، في ظل تصاعد حالة التوتر الأمني في المنطقة.