الأونروا تحذّر.. 800 طالب فلسطيني مهددون بفقدان التعليم في القدس

وطن: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، من تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدارسها في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدد المستقبل التعليمي لحوالي 800 طفل فلسطيني.

وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إن "في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا حيز التنفيذ"، مشيراً إلى أن القرار يشكل انتهاكاً واضحاً لحق الأطفال في التعليم بموجب القانون الدولي.

وأوضح فريدريش أن مدارس الأونروا، خصوصاً في مخيم شعفاط، كانت على مدار عقود جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، حيث أتاحت التعليم الجيد للأطفال بالقرب من منازلهم، لافتاً إلى أن الطالبات باتت تخشين ضياع أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات نتيجة حرمانهن من حقهن في التعليم.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، فإن قرار الإغلاق يشمل مدارس في مناطق شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر، وهو ما تعتبره وزارة الخارجية الفلسطينية محاولة إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلي وحرمان الطلبة من التعليم، في انتهاك فاضح لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ويأتي القرار في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أنشطتها في الأراضي المحتلة، ومنع أي اتصال رسمي بها، وهو ما دخل حيز التنفيذ في يناير 2025.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الخطوة باتهامات لموظفين في الأونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الكامل بمبادئ الحياد والموضوعية.