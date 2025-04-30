الاحتلال يستولي على جرار زراعي وعربة مجرورة في جلبون شرق جنين

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرار زراعي وعربة مجرورة في قرية جلبون شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي وعربة مجرورة خلال نقله مواد إنشائية إلى مشروع طاقة شمسية تابع للمجلس القروي وممول من الاتحاد العام للهيئات المحلية.

وأوضح أن محطة الطاقة الشمسية التي كان يتم العمل على إنشائها تابعة لبئر المياه الخاصة بالقرية، وهي مقامة في الجهة الجنوبية منها، كما أنها حاصلة على ترخيص من سلطة المياه.