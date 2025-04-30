اللواء البوريني يستقبل وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور

رام الله – وطن: استقبل اللواء ناصر البوريني قائد جهاز الارتباط العسكري في مكتبه، وزير الاقتصاد الوطني أ. محمد العامور ، ووفد من الوزارة، الذي هنأه على الثقة التي منحه اياها الرئيس بتعيينه قائد لجهاز الارتباط العسكري

وجرى خلال اللقاء التباحث في آليات تعزيز التعاون والعمل بين الطرفين بما يعود بالمصلحة على المواطن، حيث أشاد الوزير بجهاز الارتباط والنقلة النوعية الحاصلة به، على الدور الكبير التي يقدمها.

وشكر البوريني الوزير والوفد المرافق له، مؤكداً على اهمية تكوين شراكة وتعزيز التعاون بين جهاز الارتباط والمؤسسات الحكومية والأهلية.