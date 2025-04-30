الحزب الشيوعي الفلسطيني: الحرية والكرامة والعدالة للطبقة العاملة الفلسطينية

رام الله – وطن: دعا الحزب الشيوعي الفلسطيني الى توحيد صفوف الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، وبناء حركة نضالية قوية تدافع عن حقوق العمال في وجه الاستغلال الطبقي والاحتلال الاستعماري.

وطالب الحزب الشيوعي في بيان وصل لوطن نسخة عنه بماسية الأول من أيار – عيد العمال العالمي، بوقف الإبادة الجماعية فورًا على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للعمال والمنشآت الاقتصادية.

كما دعا الحزب لتفكيك بنية الفساد والاستغلال الكومبرادوري داخل المجتمع الفلسطيني، ومحاسبة من يعتاشون على عرق ودماء العمال، وتفعيل برامج دعم وإغاثة عاجلة للعمال المتضررين، والعمل على خلق فرص عمل حقيقية تحفظ كرامتهم.

واكد الحزب على مركزية النضال الطبقي في مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، وعلى أن القضاء على الاستغلال ، والحرية من الاحتلال وجهان لا ينفصلان.

وفيما يلي البيان الصحفي للحزب الشيوعي الفلسطيني كما وصل لوطن: