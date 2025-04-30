"الفلسطينية للسيارات" تنقل إدارة العلامات التجارية لسيارات فيات وجيب وألفا روميو ورام ودودج وكرايسلر في السوق المحلي لصالح مجموعة جروب بلس بدءاً من تاريخ 5-5-2025

وطن: أعلنت الشركة الفلسطينية للسيارات عن نقل إدارة وحقوق التوزيع التجاري لعلامات ستيلانتيس التجارية بما فيها سيارات فيات وجيب وألفا روميو ورام ودودج وكرايسلر في فلسطين إلى مجموعة جروب بلس، الموزع الرسمي لمجموعة بي إس إيه للسيارات، بدءاً من تاريخ 5-5-2025، على أثر صفقة الإندماج بين مجموعتي فيات كرايسلر المالكة لعلامات ستلانتيس التجارية وبي إس إيه المصنعة لسيارات بيجو-سيتروين.

في تعليقه، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات، رامي شمشوم بأن انتقال إدارة العلامات التجارية لسيارات فيات وجيب وألفا روميو ورام ودودج وكرايسلر لصالح مجموعة جروب بلس تم بشكل سلس وصحي منذ بداية العام الجاري وفق الأصول المهنية والإدارية، مضيفاً بأن الأولوية كانت ضمان عدم حدوث أي إرباك في السوق والحفاظ على ثقة العملاء وضمان مصالحهم واستفادتهم من الخدمات.

وفي هذا الإطار، أصبحت مجموعة جروب بلس الموزع الرسمي لعلامات ستلانتيس (فيات وجيب ورام وألفا روميو ودودج وكرايسلر اضافة الى بيجو وستروين ودي اس) في السوق المحلي منذ تاريخ 5-5-2025 لتكون المسؤولة بكل ما يتعلق بجميع جوانب حقوق التوزيع التجاري؛ من إدارة خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع بما يشمل الصيانة وتوفير قطع الغيار وإدارة عقود الصيانة والكفالة الحالية لعملاء هذه العلامات التجارية.