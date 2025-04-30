إنجاز فلسطين تعقد اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتعزيز رؤيتها المستقبلية

وطن: عقدت مؤسسة إنجاز فلسطين، اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، اجتماع مجلس الإدارة الدوري في مقرها بمدينة رام الله، حيث افتتح الاجتماع السيد بسام ولويل، رئيس مجلس الإدارة، مرحباً بالحضور. وقد قدمت المديرة العامة، السيدة رانيا قطينة، عرضاً لأبرز إنجازات المؤسسة للفترة من بداية كانون الثاني حتى نهاية آذار 2025. تميزت هذه الفترة بعقد عدد كبير من التدريبات وإطلاق أنشطة مميزة استفاد منها أكثر من 9000 طالب وطالبة، كما تم التركيز على الأنشطة التي نفذتها المؤسسة في قطاع غزة وفي دعم الطلبة النازحين في مصر. كذلك، قدم المدير المالي والإداري ملخصاً عن الوضع المالي للمؤسسة. وفي ختام الاجتماع، قدم أعضاء المجلس مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العمل، وتفعيل شبكة أصدقاء إنجاز، كما أقروا تعديلات هامة على الإجراءات الإدارية لدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

بعد ذلك، مباشرةً، عقدت مؤسسة إنجاز فلسطين اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي، برئاسة السيد بسام ولويل، وبمشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص في فلسطين، والمستشار القانوني من شركة "اتقان للمحاماة"، بالإضافة إلى ممثلي شركة "إرنست ويونغ" مدققي الحسابات الخارجيين للمؤسسة.

استهل السيد بسام ولويل اجتماع الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية، عبر خلالها عن شكره وتقديره لدعم الحضور المستمر لإنجاز ودورهم في تمكين الشباب الفلسطيني. كما رحب بانضمام شركة CFI إلى شركات الجمعية العمومية، وأشاد بجهود فريق عمل إنجاز في مواجهة التحديات الكبيرة التي مرت بها المؤسسة.

بدورها، قدمت المديرة العامة لمؤسسة إنجاز، السيدة رانيا قطينة، عرضاً للتقرير السنوي للعام 2024، الذي حمل عنوان "إنجازات تحت وطأة التحدي: عام من الصمود"، حيث استعرضت فيه أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة رغم التحديات. وأكدت أن مؤسسة إنجاز فلسطين استطاعت الوصول إلى أكثر من 52,000 طالب وطالبة بفضل برامجها المتنوعة. كما أعلنت عن توسع المؤسسة بإطلاق محور العلوم والتكنولوجيا، وتطوير برامج الريادة والتعليم المالي، فضلاً عن تعزيز الشراكات المحلية والدولية وتحديث البنية المؤسسية لضمان الاستدامة وزيادة الأثر المجتمعي.

في ختام الاجتماع، قدم ممثلو شركة "إرنست ويونغ" عرضاً للتقرير المالي للمؤسسة، حيث صادقت الجمعية العمومية على التقريرين الإداري والمالي للعام 2023-2024. كما تم تعيين شركة "ديلويت" مدقق حسابات خارجي للعام المقبل.