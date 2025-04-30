الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات بعد دهم عدة منازل، وتفيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن حملة الاحتلال تركزت في بلدة الطبقة جنوب الخليل، حيث تم اعتقال نحو 23 فلسطينيًّا، بعد اقتحام البلدة، وشن حملة مداهمات وعمليات تحقيق ميدانية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في البلدة، دون التبليغ عن إصابات، كما أزال جنود الاحتلال أعلام فلسطين التي كانت معلقة في البلدة، إضافة إلى تعليق منشورات تحذيرية وتحريضية.

وعرف من بين المعتقلين:

. 1يزن منضال أبو عطوان

.2أوس محمود أبو عطوان

3. الغضنفر إيخمان أبو عطوان

4. محمود إيخمان أبو عطوان

5. واصف الرجعي

6. عبد الجليل واصف الرجعي

7. محمد تيسير عبد الجليل الرجعي

8. باسل محمد عبد الجليل الرجعي

9. موسى مفيد الأطرش

10. قاسم مأمون الأطرش

11. محمد منقذ أبو عطوان

12. موسى منقذ أبو عطوان

13. منيف منقذ أبو عطوان

14. يوسف محمود أبو عطوان

15. محمد محمود أبو عطوان

16. محمد جعفر الأطرش

17. بشار جعفر الأطرش

18. جعفر الأطرش

19. مأمون الأطرش

20. زيد ناصر أبو عطوان

21. محمد ناصر أبو عطوان

22. زيد ناصر أبو عطوان

وبين الحقوقي والناشط في بلدة الطبقة عماد أبو هواش أن قوات الاحتلال أطلقت سراح معظم المعتقلين، مبقية على اعتقال خمسة منهم، وانسحبت لاحقًا من البلدة.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت حي النقار واعتقلت الأسير المحرر طاهر نوفل، بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت المواطن وسام نصورة عقب مداهمة منزله في المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب حسام بلبيسي من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.