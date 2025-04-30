جيش الاحتلال يزعم اعتراض مسيرة قادمة اليمن

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، اعتراض مسيرة قادمة اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، "اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من الشرق وتم اعتراضها قبل أن تخترق الأجواء".

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار.

وفي السياق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وجرى اعتراضها فوق سيناء شمال شرق مصر.

ولم تعقب القاهرة بشأن ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، كما لم يصدر تعليق من القوات المسلجة اليمنية.