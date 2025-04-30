باريس سان جرمان يهزم أرسنال في لندن ويقترب من نهائي أبطال أوروبا

وطن: تمكن باريس سان جرمان من وضع قدم في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بتاريخه بعدما خرج من ملعب "ستاد الاتحاد" بفوز صعب على أرسنال 1–0 في ذهاب نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وافتتح الفرنسي عثمان ديمبيليه النتيجة بعد أربع دقائق فقط، مستغلا تمريرة من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ليسدد بيسراه كرة اصطدمت بالقائم الأيسر وعانقت شباك الحارس الإسباني دافيد رايا.

وشكل الهدف المبكر صدمة لجمهور أرسنال الذي كان يأمل تكرار تفوق دور المجموعة الموحدة (فوز 2–0 على الفريق الباريسي)، لكن الضيوف حافظوا على تقدمهم رغم إصابة ديمبيليه وخروجه في الدقيقة 70.

وكسر باريس سان جرمان بذلك عقدته أمام "المدفعجية" بعدما فشل في الفوز عليهم خلال خمس مواجهات قارية سابقة، كما ألحق بأصحاب الأرض أول خسارة أوروبية في لندن منذ آذار/مارس 2017 عندما سقطوا 1–5 أمام بايرن ميونيخ.

وشهدت المواجهة صداما تكتيكيا بين الإسبانيين ميكل أرتيتا ولويس إنريكي، الأول دفع بالبلجيكي لينادرو تروسار في الهجوم مع إرجاع ميكل مورينو للوسط لسد فراغ الغاني توماس بارتي الموقوف، بينما آثر إنريكي إشراك ديزيريه دويه على حساب براندلي باركولا.

وواصل الضيوف ضغطهم وكادوا يضاعفون الغلة برأسية البرازيلي ماركينيوس تصدى لها رايا، ثم تسديدة من دويه أبعدها الحارس قبل أن يرتطم صاروخ فابيان رويس بالقائم وهو في موقف تسلل.

وحاول أرسنال العودة فاختبر بوكايو ساكا الحارس جانلويجي دوناروما بتسديدة بعيدة، بينما أضاع البرازيلي غابريال مارتينيلي أخطر فرص الشوط الأول بعدما انفرد بالحارس الإيطالي الذي تألق وذاد عن مرماه.

بداية الشوط الثاني حملت هدفا ملغى لأصحاب الأرض برأسية ميكل مورينو بعد ركلة حرة نفذها ديكلان رايس، إذ ألغت تقنية "في إيه آر" الهدف بداعي التسلل.

وتعملق دوناروما مجددا أمام محاولة تروسار الأرضية (د 56)، فيما انحصر اللعب في منتصف الملعب حتى الدقيقة 84 عندما سدد البديل باركولا كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن، ثم رد القائم العلوي تسديدة البرتغالي غونسالو راموش بعد دقيقة.

وتلعب مواجهة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب "بارك دي برينس"، حيث يكفي باريس سان جرمان التعادل للتأهل، بينما يحتاج أرسنال إلى فوز بفارق هدفين لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد نسخة 2006.

وضمِن الفريق الفرنسي ضحية إنكليزية ثالثة تواليا في الأدوار الإقصائية بعد إزاحة ليفربول بركلات الترجيح، ثم التفوق على أستون فيلا 5–4 في مجموع ربع النهائي.

ونبه لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى أن الانتصار "رسالة قوية"، موضحا لقناة "كانال بلوس": "كان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى، لكننا سعداء بالنتيجة، وسنتمسك بالأفضلية في باريس".