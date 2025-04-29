وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يتعمد إبادة النسل الفلسطيني

وطن: قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مستويات كارثية، مع تفاقم الأزمة الصحية نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الحيوية.

وأكد أن هذا الإغلاق أدى إلى تدهور خطير في عمل المستشفيات، حيث لم يتبق سوى 20 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 38.

وأضاف أن الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر تضررًا من هذا الوضع الإنساني المتفاقم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع دخول المياه والغذاء والأدوية، مما يهدد حياة ملايين السكان.

وأوضح أن أكثر من 40 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة العدوان، بينما توفي 100 طفل وهم بانتظار السماح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج. كما حُرم نحو مليون طفل من المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار إلى أن الأضرار غير المباشرة الناتجة عن الحرب، مثل الحصار وانهيار المنظومة الصحية، تتسبب في وفيات تفوق أعداد من يسقطون مباشرة بنيران الاحتلال، مشددًا على أن هذه السياسات تندرج في إطار إبادة جماعية تستهدف النسل الفلسطيني.

وفي السياق، كشف عن اعتقال الاحتلال لأكثر من 360 من الكوادر الطبية، مطالبًا المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط لفتح المعابر والسماح بدخول أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج القطاع.