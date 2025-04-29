منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية مباشرة" في غزة بدعم من قوى كبرى

وطن: اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء، "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وشملت التهجير القسري للسكان وتدمير البنية التحتية.

التقرير، الذي استعرض أوضاع حقوق الإنسان في 150 دولة حول العالم، لم يوفر أيضًا إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتقاد، معتبرًا أن عودته إلى السلطة ساهمت في تسريع انهيار النظام الدولي القائم على القوانين، وتقويض أسس حماية حقوق الإنسان عالميًّا.

وصرّحت أغنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، بأن إدارة ترامب تسعى إلى تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد واستبداله بعالم تُهيمن عليه الصفقات والمصالح الذاتية، مضيفة أن عام 2024 شهد "اعتداءات متهورة وعقابية" على القانون الدولي، ووصفت ما يحدث بـ"تأثير ترامب" الذي فاقم أزمات قائمة أصلًا.

في الشأن الفلسطيني، خصص التقرير حيزًا واسعًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لافتًا إلى أن سلوك الاحتلال بات "أكثر وقاحة وفتكًا"، بفضل دعم مباشر من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

وأكدت المنظمة أن ما يجري في القطاع يمثل إبادة ممنهجة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين، مستنكرة تجاهل "إسرائيل" لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرار دول عدة في دعمها أو تجاهل أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانبها، رفضت وزارة خارجية الاحتلال ما ورد في التقرير، واصفة منظمة العفو الدولية بأنها "راديكالية ومعادية لإسرائيل"، متهمة إياها بـ"نشر أكاذيب لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "إسرائيل تستهدف الإرهابيين فقط، بينما تستهدف حماس المدنيين عمدًا وتستخدمهم دروعًا بشرية"، مضيفًا أن الحركة "تستولي على المساعدات الإنسانية، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان في غزة".

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع.