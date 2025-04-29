غوتيريش يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ومساءلة "إسرائيل" عن جرائمها

وطن: هاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بشدة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها "إسرائيل"، داعياً إلى مساءلتها على كل الجرائم بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وفي جلسة نقاش عامة لمجلس الأمن الدولي ترأستها فرنسا، أعرب غوتيريش، عن القلق إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بشأن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري.

وشدّد غوتيريش، على أنّه "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مشيراً إلى أنّه "لقد حان الوقت لوقف التهجير المتكرر لسكان غزة".

كما دعا، الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي وعدم سيادة الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أنّه "يجب أن ينتهي الدوس على القانون الدولي".

وأضاف غوتيريش في هذا السياق، أنّه "يشمل ذلك المحاسبة على حادثة 19 آذار/مارس التي اعترفت إسرائيل الآن بمسؤوليتها عنها بإطلاق النار على دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة، مما أسفر عن مقتل أحد زملائنا وإصابة ستة آخرين".

هذا وذكر باستشهاد " المسعفين وغيرهم من عمال الإنقاذ في رفح في 23 آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى"، مؤكداً: "يجب أن تكون هناك مساءلة في جميع المجالات".

وأمس الإثنين، وصف المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الوضع الإنساني في غزة بأنه "مأساوي"، مشيراً إلى النقص الحاد في المياه والغذاء والدواء وغياب الأمان.