الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على "حفار" جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين، واستولت على "حفار" بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الرحيم بمسافر يطا بعد مهاجمة المستوطنين أهالي المنطقة، اعتقلت كلا من محمد عامر الهريني (32 عاما) ومحمد سليمان الهريني (37 عاما) فيما اعتدى المستوطنون على منزل المواطن خليل الهريني.

وأضاف مخامرة أن قوات الاحتلال استولت على "حفار" يعود للمواطن محمد نوفل الغافي في بلدة "خلة المية"، شرق يطا.