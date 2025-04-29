سموتريتش: لا وقف للحرب قبل تهجير مئات الآلاف من غزة وتقسيم سوريا وتجريد إيران نوويًا

وطن: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن وقف الحرب الحالية في قطاع غزة مشروط بتحقيق أهداف استراتيجية كبرى، تشمل تهجير "مئات الآلاف" من سكان القطاع، وتقسيم سوريا، وتجريد إيران من قدراتها النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها من مستوطنة "إيلي" وسط الضفة الغربية، ونشرها على حسابه بمنصة "إكس"، حيث أوضح أن نهاية ما وصفه بـ"الحملة" ستتحقق فقط عندما يتم "تفكيك سوريا، وهزيمة حزب الله اللبناني، وإزالة التهديد النووي الإيراني، وتطهير غزة من حركة حماس، وتهجير مئات الآلاف من سكانها إلى دول أخرى، وعودة الأسرى الإسرائيليين، سواء إلى منازلهم أو إلى مقابر إسرائيل، وأن تصبح الدولة العبرية أكثر قوة وازدهاراً".

واعتبر سموتريتش أن هذه الأهداف تمثل "الإجماع الإسرائيلي"، وليس مجرد موقف حكومي، مؤكداً أن "هذه هي الصورة النهائية للحملة التي فرضت علينا، وهي تعكس إرادة آلاف الجنود الإسرائيليين"، بحسب تعبيره.

ووجّه حديثه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب لصنع تاريخ جديد لدولة وشعب إسرائيل. الحكومة والشعب يقفون خلفك لتعزيز أمن الدولة، ولا يجوز تفويت هذه الفرصة".