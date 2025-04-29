5 شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس

وطن: استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام نازحين في شارع الإسطبل بمنطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، هم: يوسف عبد القدوس سليمان المدلل (9 سنوات)، وميسرة عبد القدوس سليمان المدلل (8 سنوات)، ومنصور محمد منصور أبو معمر (75 سنة)، وصبحي إسماعيل جرغون، وعبد الرحمن محمد المغاري.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,365 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.