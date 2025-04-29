سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف منزل به جنود إسرائيليين شرقي غزة

وطن: نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الثلاثاء، مشاهد لاستهدافها منزلًا يتحصن به جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

ويظهر في الفيديو استهداف سرايا القدس المنزل بصاروخ "107" وإصابته إصابة مباشرة في حي التفاح شرقي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52365 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.