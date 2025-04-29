6 شهداء بقصف الاحتلال مناطق في جباليا والنصيرات

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال مناطق في جباليا والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف طيران الاحتلال مصنعا شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد قرب المصنع المستهدف، ولم تنجح في انتشال جثامين 3 آخرين بعد قيام طائرة "كواد كوبتر" النار تجاههم.

كما استشهد مواطن وطفل بعد قصف الاحتلال أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاثة منازل في منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,365، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبلغت حصيلة الإصابات 117,905، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.